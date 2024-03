Autonomia: Fratoianni 'contro 'spacca Italia', progetto pericoloso per Paese'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Oggi siamo a Napoli nel viaggio di Alleanza Verdi Sinistra nel Paese, per preparare il percorso verso le elezioni europee e per dire no innanzitutto allo Spacca Italia del ministro Calderoli e del governo Meloni. Una pessima controriforma che allargherà le di...

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Oggi siamo a Napoli nel viaggio di Alleanza Verdi Sinistra nel Paese, per preparare il percorso verso le elezioni europee e per dire no innanzitutto allo Spacca Italia del ministro Calderoli e del governo Meloni. Una pessima controriforma che allargherà le diseguaglianze e renderà ancora più fragile un Paese già troppo sofferente". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a a margine del convegno “Il coraggio di osare” in corso a Napoli.

"E’ per questo che ci auguriamo davvero – prosegue il segretario nazionale di Sinsitra Italiana – che non passi perchè è un progetto pericoloso per il Paese e per le persone che ci vivono. Diseguaglianze vuole dire ad esempio che ci sono persone che nascono in una parte del Paese e si sa già che avranno un’aspettativa di vita diversa da chi è nato in un’altra parte. Lo Spacca Italia cristallizza queste inaccettabili differenze e le allarga. E per il nostro Paese – conclude Fratoianni – rischia di essere una catastrofe, ed è per questa ragione che ci opponiamo.