Luca Zaia ha esultato sui social network per l'approvazione definitiva del ddl sull'autonomia differenziata.

Luca Zaia, presidente del Veneto, ha commentato l’approvazione definitiva del ddl sull’autonomia differenziata.

Autonomia in Veneto, Zaia: “E’ l’alba di un giorno storico”

La Camera ha approvato in via definitiva la legge sull’autonomia differenziata, provvedimento voluto dal ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, che definisce le modalità con cui le regioni potranno chiedere e ottenere di gestire in proprio alcune delle materie di competenza dello Stato.

“L’autonomia è legge! Oggi si è fatta la storia di questo paese! è l’alba di un giorno storico!” ha commentato Luca Zaia, presidente del Veneto, esultando per l’approvazione definitiva del ddl sull’autonomia differenziata.

Zaia: “L’Autonomia è legge”

Luca Zaia ha annunciato il secondo sì definitivo al disegno di legge, dopo una lunga nottata. “L’Aula di Montecitorio ha infatti licenziato il provvedimento con 172 sì 99 voti contrari e 1 astenuto. L’Autonomia è legge!” ha aggiunto il governatore.