A Roma si è tenuta la manifestazione delle opposizioni contro autonomia e premierato, in piazza Santi Apostoli. Hanno aderito moltissime sigle.

Opposizioni in piazza contro autonomia e premierato, Schlein: “Li fermeremo insieme”

In piazza Santi Apostoli si è tenuta una manifestazione delle opposizioni contro autonomia e premierato. Presenti tante bandiere Tricolore e dei partiti promotori, ovvero Pd, M5s, Avs insieme a Più Europa. Presenti anche tante sigle che hanno aderito, da Cgil ad Alpi. Elly Schlein, arrivando a Santi Apostoli, ha spiegato che in Senato è passato il premierato e che “è importante essere, come forze di opposizione, realtà politiche, sociali e associative, tanti cittadini insieme per impedire di stravolgere la Costituzione“. “Li fermeremo insieme” ha aggiunto Schlein, sottolineando la grande partecipazione alla manifestazione e ringraziando i partiti e le sigle che hanno aderito. “Siamo qui tutti insieme, perché siamo tutti anti fascisti” ha aggiunto Schlein.

“Abbiamo visto l’inchiesta di Fanpage sulla giovanile di Fdi: che aspetta Meloni a cacciarli? Quella immagini hanno fatto il giro del mondo” ha dichiarato la dem, che ha promesso che la prossima volta ci sarà una maggiore presenza in piazza. Anche Giuseppe Conte ha dichiarato che non hanno intenzione di fermarsi contro l’autonomia e il premierato, aggiungendo di essere rimasto sconcertato che il presidente del Consiglio non ha condannato l’aggressione in aula ma ha parlato di provocazione. “Questa piazza è la migliore risposta all’arroganza, alla prepotenza e alla violenza” ha aggiunto, per poi chiamare Leonardo Donno sul palco, che ha dichiarato che non hanno intenzione di farsi intimorire.

Opposizioni in piazza contro autonomia e premierato: grande partecipazione e battute tra leader

Nel retropalco c’erano tantissime persone, tra staff, parlamentari, leader dei partiti. Schlein è arrivata passando attraverso la folla in piazza, mentre Conte è arrivato dalla parte opposta con il gruppo M5s. Accanto a lui presente Leonardo Donno, con in braccio il figlio avvolto in un tricolore. Si sono incontrati con Elly Schlein, scambiandosi abbracci e battute. Giuseppe Conte ha abbracciato anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Il coro che ha fatto da sottofondo alla manifestazione è stato “unità, unità“.