Autonomia: Speranza, 'se passa a rischio diritti salute'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – "C'è una grande preoccupazione su quello che sta avvenendo. Già oggi c'è una differenza enorme nella qualità dei servizi sanitari nazionali tra le diverse Regioni, se andrà avanti il progetto dell'autonomia differenziata, questo rischia di esplodere in maniera ancor più drammatica. Il diritto alla salute non può essere diverso se sei nato a Reggio Emilia, a Milano o a Napoli e Reggio Calabria. Questo è oggettivamente inaccettabile". Queste le parole di Roberto Speranza, Deputato Pd ed ex ministro della salute, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, sui rischi per il diritto alla salute se andasse in porto il progetto di riforma sull'Autonomia differenziata.