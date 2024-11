Poteva terminare in tragedia, il pericoloso incidente stradale che è avvenuto ieri mattina sulla SS90 a Grottaminarda, nella provincia di Avellino. Ad un tratto, un’automobile è uscita di strada, ha sbandato ed è finita sottosopra: tempestivo ed efficace l’intervento dei vigili del fuoco.

Avellino, auto ribaltata nel grave incidente stradale: 21enne in ospedale

Un intervento più che mai provvidenziale. Così va descritta l’operazione che è stata portata a termine ieri mattina dalla squadra di vigili del fuoco di Avellino, intervenuti in zona Grottaminarda dopo un tremendo incidente stradale. Coinvolta era una ragazza di soli 21 anni che ha rischiato la vita dopo aver visto la sua automobile prima uscire di strada e poi finire sottosopra. Con l’utilizzo dei flex, i caschi rossi hanno estratto la ragazza dall’abitacolo e l’hanno affidata alle cure dei medici del 118.

Avellino, auto ribaltata nel grave incidente stradale: le indagini

Per la giovane qualche ferita e soprattutto un enorme spavento. L’incidente, per la sua dinamica, avrebbe potuto concludersi in tragedia, ma fortunatamente il peggio è stato evitato. I carabinieri stanno ancora indagando su quanto sarebbe accaduto: per il momento pare che non fosse coinvolto nessun altro mezzo se non quello guidato proprio dalla ragazza.