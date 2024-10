A seguito dell’avviso di maltempo, il 10 ottobre a Lecco saranno chiusi i licei e i centri professionalizzanti. La notizia è stata diffusa dalla Prefettura locale. “Dopo la riunione del Centro di coordinamento per i soccorsi – si legge in una comunicazione – è stata decisa la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori della provincia”. Anche la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha ordinato la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado, sia pubbliche che private, per giovedì 10 ottobre. Questa informazione proviene da un comunicato del Comune. In quel giorno, infatti, la Lombardia si prepara a ricevere una forte perturbazione, e per la provincia di Lecco, Regione Lombardia ha lanciato un’allerta meteo di livello ‘rosso’ a causa di un elevato rischio idrogeologico e idraulico.

