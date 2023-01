Aziende e consumatori, customer interaction firmata MeglioQuesto

Roma, 31 gen. (askanews) – Una offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l’acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori

finali. É quella che propone MeglioQuesto, customer interaction company e leader di mercato che opera nel “Customer acquisition” e “Customer management”. Felice Saladini, CEO di MeglioQuesto, azienda quotata su EGM:

“MeglioQuesto è una phigytal company, ci occupiamo di gestire i servizi per le grandi industry delle Telco, Finance, Insurance e del mondo dell’energia per mettere in contatto attraverso i canali fisici e i canali digitali i consumatori finali con i nostri partner.

Ci occupiamo quindi di servizi di vendita e

commerciali per tutti i nostri partner”.

Come procede l’integrazione delle acquisizioni portate finora a termine?

“Abbiamo fatto fatto circa un anno e mezzo fa il percorso di quotazione in borsa. Dal giugno 2021 ci siamo concentrati per circa 12 mesi nelle acquisizioni. Ne abbiamo fatte tre sia sui canali fisici sia sui canali digitali per consolidare il nostro percorso e il nostro gruppo su tutte le attività e oggi ci stiamo confrontando dal secondo semestre dello scorso anno sull’integrazione delle società che abbiamo acquisite.

Integrazioni che ci stanno portando grande valore sia per tecnologie sia per produttività e i primi risultati li vedremo nel 2022 ancora in crescita e poi negli anni successivi a partire

dal 2023 dove la capacità di fare sinergia tra le nostre persone e le nostre tecnologie rappresenta il valore aggiunto del nostro gruppo”.

Un punto anche sulle potenzialità del mercato:

“Operiamo in un mercato facendo riferimento a due macroaree, servizi B2B e consumatore finale”.

Ma quale è la novita che MeglioQuesto porta rispetto a questi due mercati?

“La vera nostra capacità deve essere quella di continuare ad unire questi due mercati. La potenzialità è enorme operando in due contesti dove le aziende voglio sempre di più fare clienti e gestirli bene mentre i consumatori finali vogliono sempre più servizi sempre più vicini alla persona sia attraverso le attività fisiche che noi presidiamo e sia la forte espansione del mondo digital e tutti i suoi punti di contatto”.