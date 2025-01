Azione: Calenda, 'per Pagella Politica partito più attendibile in dichiarazioni 2024'

Azione: Calenda, 'per Pagella Politica partito più attendibile in...

Azione: Calenda, 'per Pagella Politica partito più attendibile in...

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Secondo Pagella Politica, nel 2024 delle dichiarazioni dei partiti sono risultate poco o per nulla attendibili in queste percentuali: Azione 25%; Pd 34%; FdI 39%; M5S, Avs, +Europa, Lega 50%; Iv 54%; Fi 57%. Non ritengo il 25% accettabile. Ma comunque sono contento c...