Baccarini (Hilti): "Mettere insieme competenze specialistiche"

"Da un punto di vista normativo, tecnico, progettuale ed esecutivo credo che in Italia siamo a un livello veramente altissimo. Quello che forse si può fare andando avanti è mettere a fattor comune tutte le competenze specialistiche che oggi sono necessarie per affrontare la complessità delle oper...

“Da un punto di vista normativo, tecnico, progettuale ed esecutivo credo che in Italia siamo a un livello veramente altissimo. Quello che forse si può fare andando avanti è mettere a fattor comune tutte le competenze specialistiche che oggi sono necessarie per affrontare la complessità delle opere da rinnovare o da costruire ex novo”, ha dichiarato Paolo Baccarini, direttore Ingegneria di Hilti Italia, in occasione della XII edizione della Seismic Academy, che si è tenuta a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.

https://www.youtube.com/watch?v=PerbP1L1tTE