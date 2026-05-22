Galtieri (AssoRup): "Rischio sismico escluso da direttive”

“Il rischio sismico non è oggetto delle direttive sugli appalti né di altre direttive specifiche, come invece è per l’efficientamento energetico. Ci aspettiamo che quelle nuove forniscano indicazioni attinenti al profilo adeguato a fronteggiare queste situazioni”, ha dichiarato Claudio Galt...

“Il rischio sismico non è oggetto delle direttive sugli appalti né di altre direttive specifiche, come invece è per l’efficientamento energetico. Ci aspettiamo che quelle nuove forniscano indicazioni attinenti al profilo adeguato a fronteggiare queste situazioni”, ha dichiarato Claudio Galtieri, presidente del Comitato tecnico scientifico di AssoRup, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, che è andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.

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