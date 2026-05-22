Landolfo (Università di Napoli Federico II), “la seconda generazione degli Eurocodici è

“La seconda generazione degli Eurocodici rappresenta per il contesto italiano un’importante opportunità, perché consentirà di coniugare gli elevati livelli di sicurezza richiesti dal nostro territorio – esposto a molteplici rischi naturali e antropici – con un approccio progettuale più m...

“La seconda generazione degli Eurocodici rappresenta per il contesto italiano un’importante opportunità, perché consentirà di coniugare gli elevati livelli di sicurezza richiesti dal nostro territorio – esposto a molteplici rischi naturali e antropici – con un approccio progettuale più moderno, coerente e prestazionale”, ha dichiarato Raffaele Landolfo, docente dell’Università Federico II di Napoli, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti e svoltasi a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.

https://www.youtube.com/watch?v=bWDNIJSKY3E