Home > Video > Landolfo (Università di Napoli Federico II), “la seconda generazione degli...

Landolfo (Università di Napoli Federico II), “la seconda generazione degli Eurocodici è

landolfo universita di napoli federico ii la seconda generazione degli eurocodici e 2

“La seconda generazione degli Eurocodici rappresenta per il contesto italiano un’importante opportunità, perché consentirà di coniugare gli elevati livelli di sicurezza richiesti dal nostro territorio – esposto a molteplici rischi naturali e antropici – con un approccio progettuale più m...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

“La seconda generazione degli Eurocodici rappresenta per il contesto italiano un’importante opportunità, perché consentirà di coniugare gli elevati livelli di sicurezza richiesti dal nostro territorio – esposto a molteplici rischi naturali e antropici – con un approccio progettuale più moderno, coerente e prestazionale”, ha dichiarato Raffaele Landolfo, docente dell’Università Federico II di Napoli, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti e svoltasi a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.

https://www.youtube.com/watch?v=bWDNIJSKY3E