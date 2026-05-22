Sudati (Conforma): "Errori progetto aumentano tempi e costi”

Sudati (Conforma): "Errori progetto aumentano tempi e costi”

“La verifica della progettazione indipendente consente di mettere in evidenza i principali errori che, se non individuati nella fase progettuale, rischiano di diventare contenziosi in fase realizzativa in termini di aumento di tempi e di costi”, ha dichiarato Alessandro Sudati, consigliere deleg...

“La verifica della progettazione indipendente consente di mettere in evidenza i principali errori che, se non individuati nella fase progettuale, rischiano di diventare contenziosi in fase realizzativa in termini di aumento di tempi e di costi”, ha dichiarato Alessandro Sudati, consigliere delegato Industry Costruzioni di Conforma, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, che è andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.

https://www.youtube.com/watch?v=GDy5alqj9j4