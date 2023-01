Backstage de La Porta Rossa 3, Pession: "è qualcosa di magico"

Roma, 31 gen. (askanews) – Mercoledì 1° febbraio in prima serata “La Porta Rossa 3”: l’ultima emozionante puntata per il gran finale di stagione su Rai due.

“Ho un rapporto particolare con le scene di action, con esplosioni, pistole, armi da fuoco. Nello specifico questa scena, oltre ad essere epica da un punto di vista visivo, arriva in maniera totalmente inaspettata per lo spettatore. È stata molto emozionante perché il leitmotiv delle prime due stagioni della serie, ovvero Cagliostro che esce dal proprio corpo e non riesce a passare la porta rossa, questa volta è toccato al personaggio di Anna.

Mi sono dovuta trasfigurare, uscire dal mio corpo, guardarmi. È stata una scena molto emozionante perché questa fatidica porta rossa si apre anche per me e poi avete visto che succede”.