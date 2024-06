Alle ore 12 ha votato l'11,98% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno di circa 10 punti

I ballottaggi elettorali: i dati sull’affluenza

Alle ore 12 per il secondo turno delle elezioni amministrative ha votato l’11,98% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno di circa 10 punti.

A rendere pubblici i dati è il Viminale sul portale Eligendo.

I ballottaggi si tengono in 101 comuni, di cui 14 capoluoghi.

Nelle stesse sezioni nel primo turno, alle 23 di sabato 8 giugno, la percentuale dei votanti era stata del 21,75%

Nella giornata di oggi i seggi resteranno aperti fino alle 23. Domani, lunedì 24 giugno, riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15, quando inizierà lo spoglio delle schede.

Le sfide nei capoluoghi più importanti

Nel primo turno il centrosinistra ha vinto in 10 capoluoghi, mentre il centrodestra in 5 e punta a ribaltare il risultato.

Le sfide principali saranno nelle città di Firenze, Bari e Perugia, a seguire anche quelle di Campobasso e Potenza oltre a quelle di Lecce e Caltanissetta.

Nelle prime tre città la sfida sarà all’ultimo numero. Ad esempio, a Firenze, la candidata del centro sinistra Sara Funaro, due settimane fa, aveva ottenuto il 43% e dovrà affrontare Eike Schmidt del centro destra, arrivato al 32,86%.