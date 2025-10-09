Balneari: Ceccardi, 'Magi difende Bruxelles e multinazionali, noi migliaia di famiglie'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Le parole di Riccardo Magi contro Matteo Salvini confermano ancora una volta la distanza siderale tra +Europa e i problemi reali del Paese. Parlare di ‘spiagge sequestrate’ o di ‘lobby’ significa offendere migliaia di famiglie che da generazioni lavorano con sacrificio e passione per garantire servizi di qualità, ospitalità e turismo di eccellenza".

Così l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.

"La Lega difende non i privilegi – prosegue – ma i posti di lavoro e un modello turistico che è parte integrante dell’identità italiana. Mentre Magi si inchina a Bruxelles e ai burocrati europei che vorrebbero mettere all’asta la nostra costa come se fosse merce qualsiasi, per regalarla alle multinazionali straniere, Salvini e la Lega combattono per il rispetto delle comunità locali, degli investimenti fatti e della continuità di imprese familiari che danno occupazione e valore al territorio".

"Ricordiamo a Magi che il governo sta lavorando a un decreto che tenga conto della normativa europea ma anche della tutela dei concessionari e del diritto a un giusto indennizzo. Parlare di muri e barriere è pura propaganda: chi conosce davvero le spiagge italiane sa che senza il lavoro dei balneari non ci sarebbe né accoglienza né sicurezza", conclude.