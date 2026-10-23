Bambina di tre anni trovata morta in Italia: la scoperta spaventosa sulla madre

Una bambina di appena 3 anni è stata trovata morta dai Carabinieri a Tortona, in provincia di Alessandria. Nell'abitazione con lei c'era solamente la madre, ch è stata arrestata.

Dramma a Tortona, in provincia di Alessandria, dove una bambina di appena 3 anni è stata trovata morta in casa dai Carabinieri. Con lei c’era solamente la madre, che è stata fermata. In corso le indagini per capire che cosa sia successo.

Dramma a Tortona, bambina di 3 anni trovata morta

A Tortona, in provincia di Alessandria, in Piemonte, nella notte i Carabinieri hanno fatto una terribile scoperta, ovvero hanno trovato una bambina di soli 3 anni morta.

Al momento del ritrovamento, da quanto si apprende, nell’abitazione c’era solamente la madre della piccola. Sono subito partite le indagini da parte degli inquirenti al fine di capire che cosa sia successo. Al momento non sono state rese note le cause della morte della bimba.

Dramma a Tortona, bambina di 3 anni trovata morta: fermata la madre

Come appena visto nella notte i Carabinieri hanno trovato una bambina di soli 3 anni morta a Tortona, nell’Alessandrino. Con lei c’era solamente la madre, immediatamente ascoltata dal magistrato di turno e arrestata. Stando alle primissime informazioni, la bimba potrebbe essere morta nella notte tra giovedì 22 ottobre e venerdì 23 ottobre in uno degli alloggi di social housing di via Baluardo, nei pressi della Chiesa di Santa Maria Canale.

Si ipotizza che la donna abbia ucciso la figlia con modalità ancora da stabilire, al culmine di una difficile situazione famigliare e di problemi con il padre della bimba. Stando sempre a quanto si apprende, la madre aveva l’affidamento esclusivo della figlia, anche se di recente pare fosse stato avviato un percorso di riavvicinamento tra padre e figlia dopo una udienza in Tribunale.