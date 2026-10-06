Bimba trovata morta in un parco vicino a casa: l’ipotesi inquietante

Nel Worcestershire, in Inghilterra, una bambina di soli 11 anni è stata trovata morta in un parco vicino a casa. Al momento non sono chiare le cause del decesso della piccola, con gli inquirenti che stanno portando avanti le indagini al fine di ricostruire quanto accaduto.

Una bambina di soli 11 anni è stata trovata morta in un parco vicino a casa, con gli inquirenti che l’hanno classificata come “una morte inspiegabile”. Ecco i dettaglio di quanto accaduto.

Bimba di 11 anni non rientra a casa: trovata morta in un parco

Nelle prime ore di ieri, lunedì 5 ottobre 2026, è stata trovata morta in un parco vicino casa una bambina di soli 11 anni.

La vittima si chiamava Miya Deamer-Jones, con la famiglia che ne aveva denunciato la scomparsa intorno alle ore 23.30 di domenica 4 ottobre. Ci troviamo a Elmey Castle, nel Worcestershire, in Inghilterra. Dopo la denuncia dei familiari sono state avviate subito le ricerche della piccola, fino alla tragica scoperta. Il corpicino senza vita della bimba è stato infatti individuato in un parco situato non lontano da casa e vicino al campo da cricket del villaggio.

La scoperta ha sconvolto l’intera comunità locale, con gli investigatori che hanno subito iniziato le indagini, al fine di ricostruire le ultime ore della bambina e le circostanze che hanno preceduto il ritrovamento del corpo.

Bimba trovata morta in un parco: “Tragedia inspiegabile”

L’intera comunità di Elmey Castle, in Inghilterra, nel Worcestershire, è sotto shock dopo il ritrovamento del corpo senza vita della piccola Miya Deamer-Jones, in un parco.

Subito dopo il ritrovamento del corpo sono partire le indagini da parte della polizia di West Marcia, con gli inquirenti che hanno classificato la morte della bambina come “inspiegabile“. Gli investigatori stanno mantenendo il massimo riserbo su quanto avvenuto, senza fare alcuna ipotesi sulle circostanze che hanno portato al decesso della bambina. L’obiettivo è di ricostruire esattamente quando accaduto, con gli inquirenti che invitano a non fare speculazioni sulle cause della morte di Miya. Intanto la famiglia della bambina sta ricevendo tutto il supporto psicologico necessario in questa situazione così difficile.