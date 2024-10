Banca Progetto chiarisce la propria posizione su accuse infondate

In un clima di crescente preoccupazione e incertezze nel settore bancario, Banca Progetto ha deciso di intervenire per chiarire la propria posizione riguardo a recenti notizie di stampa che la vedono coinvolta in presunti scandali. L’istituto ha categoricamente smentito le voci di un possibile commissariamento e di indagini da parte della guardia di finanza, affermando che né la Banca né i suoi dipendenti sono oggetto di indagini.

La comunicazione ufficiale dell’istituto

In un comunicato stampa, Banca Progetto ha dichiarato: “Riteniamo doveroso precisare che l’istituto non è commissariato e che non siamo coinvolti in alcuna indagine. Vogliamo rassicurare i nostri clienti e stakeholders che continueremo a operare in modo del tutto ordinario attraverso i nostri organi e strutture interne”. Questa affermazione è stata rilasciata in risposta a notizie erronee diffuse recentemente, che hanno generato confusione e preoccupazione tra i clienti.

Il contesto delle indagini

È importante notare che, sebbene ci sia un procedimento penale in corso, questo non riguarda direttamente Banca Progetto. Il provvedimento è stato emesso in relazione a presunte carenze istruttorie riguardanti un numero limitato di finanziamenti. In particolare, si parla di 10 finanziamenti su circa 40.000 in essere. L’istituto ha sottolineato che l’obiettivo di tale verifica è quello di accertare l’adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo interni, attraverso la nomina del dottor Donato Maria Pezzuto, che collaborerà con le strutture della Banca.

Impatto sulle operazioni e sulla reputazione

Banca Progetto ha espresso la propria intenzione di tutelare la propria reputazione e quella dei suoi clienti. “Ci riserviamo di assumere ogni più opportuna iniziativa in relazione alla diffusione di notizie false e diffamatorie che potrebbero arrecare danni all’Istituto”, ha concluso il comunicato. Questa dichiarazione evidenzia l’importanza della trasparenza e della comunicazione chiara in un momento in cui la fiducia dei clienti è fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni finanziarie.