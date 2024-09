Questi ultimi mesi sono stati un po’ più duri del solito con l’aumento delle spese e un aiuto in più fa sempre comodo. Magari potresti aver pensato di provare il trading di criptovalute per arrotondare lo stipendio.

Questi ultimi mesi sono stati un po’ più duri del solito con l’aumento delle spese e un aiuto in più fa sempre comodo. Magari potresti aver pensato di provare il trading di criptovalute per arrotondare lo stipendio. Tuttavia, sei consapevole che per imparare devi spendere soldi che probabilmente preferisci spendere altrove. Ma c’è una buona notizia per te. Non devi spendere migliaia di euro per imparare a fare trading. Infatti oggi le piattaforme online offrono ampio accesso a risorse gratuite per acquisire le competenze necessarie per iniziare a investire nelle criptovalute, anche con un budget limitato.

In questo articolo, ti mostrerò come puoi imparare a fare trading di criptovalute senza spendere un centesimo in corsi di formazione, utilizzando solo risorse gratuite che puoi trovare online. Per esempio, potresti iniziare a leggere le recensioni su Bybit o altri portali che ti offrono corsi completi gratuiti. Che tu stia cercando di investire 50 euro o 100 euro al mese, queste lezioni ti aiuteranno a muovere i primi passi nel mondo del trading di cripto, minimizzando i rischi e massimizzando le tue possibilità di successo.

Lezioni di Trading Gratuitamente Online

Un altro grande vantaggio è che al contrario del mondo della finanza tradizionale, in cui per entrare devi avere qualifiche specifiche, nel trading online puoi formarti con risorse gratuite, facilmente reperibili online, che puoi seguire dal tuo telefono! Qui di seguito troverai una panoramica sui portali utili per lo scopo.

YouTube: Impara guardando video

YouTube è una miniera d’oro per chi vuole imparare gratuitamente. Ci sono migliaia di canali dedicati al trading di criptovalute, alcuni gestiti da esperti del settore che offrono spiegazioni dettagliate su strategie di trading, analisi tecniche e consigli pratici. Certo, devi fare attenzione alle informazioni che trovi, poiché non tutti i video sono affidabili o di alta qualità, ma con un po’ di ricerca puoi trovare canali seri che offrono ottime lezioni.

Canali di YouTube

Se stai cercando risorse su YouTube per imparare di più sulle criptovalute, ci sono diversi canali utili da seguire. CryptoZombie fornisce aggiornamenti giornalieri sui movimenti del mercato delle criptovalute e offre consigli pratici su come gestire investimenti a lungo termine. Se sei un principiante e cerchi spiegazioni semplici, CoinBureau è un’ottima risorsa: questo canale spiega in modo chiaro i concetti fondamentali legati al mondo cripto e al trading. Infine, per approfondimenti tecnici, Andreas M. Antonopoulos uno dei massimi esperti di Bitcoin e blockchain, offre spiegazioni dettagliate su come funzionano le criptovalute, rendendo comprensibili anche i concetti più complessi.

Blog di Criptovalute: Articoli educativi e approfondimenti

Molti siti web e blog dedicati alle criptovalute offrono articoli educativi gratuiti, coprendo tutto, dalla terminologia di base del trading fino alle strategie più avanzate. Leggere questi articoli è un modo semplice e veloce per acquisire le competenze necessarie per iniziare.

Tra i migliori, CoinDesk è uno dei siti più autorevoli nel settore, offrendo non solo notizie, ma anche guide educative per principianti. Binance Academy; la sezione formativa della piattaforma di scambio Binance, è completamente gratuita e propone lezioni su come iniziare con le criptovalute e sulle strategie di trading. Infine, Investopedia è un sito di finanza generale che include una vasta sezione dedicata al trading di criptovalute e un glossario finanziario molto utile per comprendere i termini tecnici.

Forum e Gruppi di Discussione

Partecipare a forum online o gruppi di discussione su piattaforme come Reddit è un ottimo modo per imparare da altre persone che, come te, stanno cercando di capire come fare trading di criptovalute.

Puoi porre domande, leggere le esperienze di altri investitori e trarre insegnamenti dai loro successi o errori. Tra i forum più utili c’è Reddit – r/Cryptocurrency, un gruppo con milioni di membri che discutono di criptovalute, trading e novità di mercato. Bitcointalk, creato dal fondatore del Bitcoin, Satoshi Nakamoto, è un altro spazio ricco di discussioni tecniche e scambi di idee tra investitori esperti. Inoltre, su Telegram e Discord esistono molti gruppi dedicati al trading di criptovalute, dove puoi trovare consigli e aggiornamenti in tempo reale.

Corsi Online Gratuiti

Anche se molti corsi di trading sono a pagamento, ci sono piattaforme che offrono corsi gratuiti di alta qualità.

Ad esempio, su Coursera puoi trovare corsi gratuiti di finanza e criptovalute, offerti da istituti rinomati che propongono lezioni introduttive di alto livello. Su Udemy nonostante la maggior parte dei corsi sia a pagamento, puoi spesso accedere a sconti o trovare corsi gratuiti che trattano argomenti come le basi del trading e delle criptovalute. Infine, Khan Academy, anche se più focalizzata su matematica e finanza, offre risorse molto utili per comprendere meglio il funzionamento del denaro e degli investimenti.

App di Simulazione per il Trading

Se non ti senti pronto a investire denaro reale subito, ci sono app e piattaforme che ti permettono di fare trading in modalità “demo”, utilizzando soldi virtuali. Questo ti consente di esercitarti e sperimentare strategie senza mettere a rischio i tuoi risparmi.

Tra le migliori opzioni c’è Plus500 che, nella sua modalità demo, ti offre la possibilità di fare trading gratuitamente e testare diverse strategie per comprendere meglio come funziona il mercato. Un’altra piattaforma utile è TradingView, che non solo ti permette di monitorare i mercati finanziari e fare analisi tecniche, ma ti dà anche la possibilità di simulare le operazioni di trading senza alcun rischio. Inoltre, Bybit Learn offre una vasta gamma di risorse educative per chi desidera imparare le basi del trading e delle criptovalute, rendendolo un ottimo punto di partenza per chi vuole acquisire conoscenze teoriche prima di passare alla pratica.

Consigli Pratici per Chi Inizia con un Budget Ridotto

Quando si inizia a fare trading di criptovalute, è essenziale procedere con cautela, soprattutto per chi ha un budget limitato. Iniziare con piccole somme, come 50 o 100 euro, ti permette di fare esperimenti e imparare senza compromettere il tuo bilancio familiare. È importante investire solo una piccola parte del tuo capitale, mai più di quanto puoi permetterti di perdere, per minimizzare i rischi e acquisire esperienza gradualmente.

Un altro aspetto cruciale è scegliere piattaforme affidabili come Coinbase, Binance o Bybit, che sono rinomate per la loro sicurezza e facilità d’uso. Evita piattaforme sconosciute o poco recensite che potrebbero rivelarsi truffe. Infine, è fondamentale non cercare di arricchirsi subito. Il trading può essere redditizio, ma richiede tempo, pazienza e un apprendimento continuo per avere successo a lungo termine.