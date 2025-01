Nel 2024, Minor Hotels rafforza la sua posizione come la società alberghiera con la crescita più alta del settore.

L'Assemblea generale degli azionisti di NH Hotels ha deciso, nell'aprile 2024, di riunire tutte le sue filiali in un'unica società e di ipotizzare il cambio di denominazione sociale in Minor Hotels Europe & Americas.

L’Assemblea generale degli azionisti di NH Hotels ha deciso, nell’aprile 2024, di riunire tutte le sue filiali in un’unica società e di ipotizzare il cambio di denominazione sociale in Minor Hotels Europe & Americas. Si tratta di una denominazione sociale che riunisce i diversi soggetti interessati, come NH Hotels, Nh Collection e nhow hotels. Questo annuncio è stato molto rilevante, in quanto molti pensavano che NH Hotels stesse annunciando la sua fine. Al contrario, la sua situazione è stata ulteriormente rafforzata da questa decisione aziendale.

Infatti, ogni marchio commerciale che compone la società manterrà il proprio brand originale e la propria identità, come NH Hotels & Resorts, NH Collection Hotels & Resorts e nhow Hotels & Resorts. Il punto è che, a partire dalla fondazione della società, l’azienda alberghiera opererà sotto la denominazione di un nome comune che comprenderà più azioni. Tale denominazione sarà nota nel mondo alberghiero come Minor Hotels Europe & Americas, che coprirà più mercati nel settore delle strutture ricettive.

L’amministratore delegato di Minor Hotels, Dillip Rajakarier, afferma che la suddetta iniziativa rappresenta un passo importante nella trasformazione dell’azienda in un consorzio globale. Infatti, questa holding è composta da note società come Avani Hotels & Resorts, Anantara Hotels, Resorts & Spas, Elewana Collection, NH Collection Hotels & Resorts, NH Hotels & Resorts, nhow Hotels & Resorts, Tivoli Hotels & Resorts e Oaks Hotels, Resorts & Suites.

Dopo la fusione, la società alberghiera Minor Hotels è diventata membro della Global Hotel Alliance (GHA), che rappresenta la più grande rete di società alberghiere indipendenti al mondo. Inoltre, questa alleanza consente ai clienti di partecipare a dei programmi di fidelizzazione come GHA Discovery, dove è possibile usufruire di premi interessanti come tariffe speciali in più di 800 hotel e resort in oltre 100 Paesi.

A seguito della decisione aziendale di NH Hotels, nel settembre 2024 Minor Hotels Europe & Americas ha registrato una crescita del 10,9% su base annua. Ciò rappresenta una crescita del 6,2% su base annua della tariffa media giornaliera (ADR) della società, che misura il ricavo medio di una società alberghiera per camera occupata.

Già nel terzo trimestre del 2024 è stata rilevata una crescita dei profitti grazie alla forte performance dell’azienda in Europa, alla ripresa dei mercati in Thailandia e all’apertura di nuovi mercati come Bangkok, Sri Lanka o le isole paradisiache delle Maldive nell’Oceano Indiano. Oggi, Minor Hotels Europe & Americas possiede proprietà in 56 Paesi nei 5 continenti, con nuovi mercati a Parigi e Helsinki, ed è alla costante conquista di nuovi orizzonti.

I piani dell’azienda sono infatti incentrati sull’espansione e sulla diversificazione, al fine di consolidare la posizione di Minor Hotels nei mercati delle strutture ricettive di lusso.

Questo fatto dimostra l’indiscussa capacità della holding di superare le proprie aspettative, sottolineando la sua efficienza nell’operare su qualsiasi mercato richiesto. Le strategie promosse da Minor Hotels Europe & Americas si sono dimostrate vincenti nell’ottimizzazione degli introiti.

Il dossier conclude che Minor Hotels Europe & Americas mantiene una forte liquidità di oltre 460 milioni di euro, di cui circa 150 milioni di euro in contanti e 300 milioni di euro disponibili per linee di credito. Inoltre, la società ha conseguito risultati significativi in Europa, con un aumento dell’11% dell’ADR. Per quanto riguarda l’America Latina, Minor Hotels ha aperto il mercato alberghiero a Lima, in Perù, oltre a quelli già esistenti in Argentina, Colombia, Cile, Ecuador e altri.

La visione di Minor Hotels Europe & Americas per il futuro è quella di crescere in tutti i settori del mercato alberghiero di lusso e di alta gamma. Per il 2026 la holding prevede di aggiungere 200 nuove strutture in tutto il mondo. Di queste, 50 sono previste solo in Europa. Le Americhe e l’Asia sono mercati in cui le società partner effettueranno nuove aperture.

Secondo i rappresentanti di Minor Hotels Europe & Americas, questa espansione andrà a vantaggio non solo dei clienti, ma anche di tutti i professionisti del settore alberghiero e degli investitori che troveranno nella società grandi opportunità commerciali.

In conclusione, Minor Hotels Europe & Americas ha il primato di holding alberghiera in più rapida crescita al mondo e gestisce più di 500 hotel, residence e resort in tutto il mondo. La sua visione è quella di espandere la propria presenza a livello internazionale e diventare un punto di riferimento solido nel settore dei viaggi leisure e business, creando connessioni con un mondo appassionato di comfort e qualità nell’ambito dell’ospitalità.