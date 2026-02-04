Negli ultimi anni, lasicurezza stradaleè diventata una questione cruciale, soprattutto nel settore delle auto elettriche. A causa di alcuni incidenti tragici che hanno coinvolto veicoli dotati dimaniglie a scomparsa, il governo cinese ha deciso di intervenire con una nuova normativa. A partire dal1° gennaio 2027, non sarà più possibile vendere auto con maniglie integrate nella carrozzeria, che si aprono elettricamente, una misura volta a garantire la sicurezza dei passeggeri.

Motivazioni alla base della decisione

La decisione della Cina è stata presa dopo una serie di incidenti gravi in cui i passeggeri non sono riusciti a uscire dalle auto a causa di malfunzionamenti elettrici delle portiere. Un caso ha suscitato particolare attenzione: un veicolo Xiaomi SU7 ha preso fuoco e i soccorritori hanno avuto difficoltà ad aprire le porte, intrappolando il conducente. Questo ha evidenziato l’urgenza di rivedere il design delle maniglie.

Il cambiamento normativo

Il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione (MIIT) ha introdotto regolamenti che richiedono l’installazione dimaniglie meccanichesia all’esterno che all’interno dei veicoli. Questa modifica è stata studiata a fondo e si prevede che migliori il livello complessivo di sicurezza. Le maniglie a scomparsa, pur essendo apprezzate per il loro design elegante e per le caratteristiche aerodinamiche, mostrano evidenti limiti in situazioni di emergenza.

Implicazioni per i produttori di automobili

La Cina rappresenta il più grande mercato al mondo per le auto elettriche, e la nuova normativa avrà effetti significativi non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Molti produttori di veicoli, comeTesla,BYDePorsche, utilizzano maniglie a scomparsa nei loro modelli.

Un ripensamento del design automobilistico

Con l’introduzione di queste nuove regole, i produttori stanno già iniziando a pianificare modifiche ai loro veicoli. Ad esempio, la Xiaomi YU7, un SUV recentemente lanciato, dovrà essere riprogettato per conformarsi alle normative. Le stime indicano che il costo del redesign potrebbe superare i100 milioni di yuan, un investimento significativo che molti marchi dovranno affrontare.

Verso una maggiore sicurezza stradale

In aggiunta alle maniglie esterne meccaniche, la normativa richiederà anche una migliore segnaletica interna per le leve di emergenza, garantendo che i passeggeri possano facilmente identificare come aprire le porte in caso di necessità. La segnaletica dovrà essere chiara e visibile, per facilitare le operazioni di salvataggio in situazioni di emergenza.

Con questa decisione, la Cina si posiziona come un leader nellasicurezza automobilistica, stabilendo nuovi standard che potrebbero influenzare l’intera industria automotive. La scelta di dare priorità alla sicurezza rispetto all’estetica rappresenta un cambiamento significativo nel design delle auto moderne, un passo necessario per garantire la protezione dei passeggeri.