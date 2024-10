Come successo l’anno precedente, Mara Venier ha dedicato un’ampia parte della puntata di Domenica In a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha invitato un panel di esperti formato da Guillermo Mariotto, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni, Anna Lou Castoldi, Rossella Erra, Alba Parietti e Alessandra Mussolini, per analizzare l’ultima serata del programma di Milly Carlucci, che ha visto la performance speciale di Barbara d’Urso.

Mara Venier non ha risparmiato complimenti per Barbara d’Urso, che ha danzato come ballerina per una sera nel programma di Rai Uno. Vale la pena ricordare che per numerosi anni, Mara e Barbara sono state considerate “rivali” nel panorama televisivo, conducendo entrambe i programmi domenicali delle due principali reti concorrenti. Venier ha evidenziato il notevole successo dello show, con un audiencia del 24% e circa 3,3 milioni di spettatori. Ha affermato: «Barbara è stata straordinaria, ha affrontato la sua esibizione con grande sicurezza e ha dimostrato di saper gestire bene la situazione. Nonostante l’emozione, ha mantenuto un’eleganza invidiabile».

Anche Alessandra Mussolini ha espresso il suo apprezzamento per la performance di Barbara d’Urso, lodando non solo la sua bravura e ironia, ma anche la capacità di rispondere con equilibrio ai feedback ricevuti: «Per me è stata eccezionale». Alba Parietti ha aggiunto sottolineando che, a 67 anni, Barbara è ancora in una forma fisica sorprendente.

«Ha liberato le donne dalla paura di invecchiare» ha dichiarato Parietti, sottolineando come l’età non debba costituire un ostacolo per esprimere la propria energia e le proprie capacità.