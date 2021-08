Barbra Streisand racconta il suo nuovo album “Release Me 2”

Roma, 4 ago. (askanews) – Barbra Streisand ha accolto Zane Lowe di Apple Music a casa sua per una conversazione a tutto tondo sulla sua carriera, in vista dell’uscita di “Release Me 2”, una nuova collezione di dieci performance inedite registrate in studio dalla leggendaria artista che sarà disponibile dal 6 agosto.

“Voglio avere il controllo di ciò che ho la possibilità di controllare. Non posso controllare la vita in generale.

Posso controllare il mio lavoro. Quando credi nella verità e nel potere del vero, non puoi sopportare le bugie”, ha raccontato Streisand ad Apple Music.

“Questo era il momento di andare a ripescare nella cassaforte cose che non avevo ancora pubblicato. Credo nel fato e nel destino e credo nel potere della volontà. Ad esempio, qualcuno mi ha chiesto: “Come fai a tenere una nota così a lungo?” – e io ho risposto: “Perché lo voglio”.

Su Apple Music 1 alle 19 di mercoledì 4 agosto su apple.co/_Zane l’intervista completa.