Basket: Nba, Rozier da Charlotte a Miami in cambio di Lowry e di una scelta al draft 2027

Basket: Nba, Rozier da Charlotte a Miami in cambio di Lowry e di una scelta a...

Miami, 23 gen. - (Adnkronos) - I Miami Heat trovano l’accordo con Charlotte per prendere la guardia Terry Rozier, aggiungendo un ulteriore pezzo alla loro rotazione per i playoff. In cambio agli Hornets finiscono Kyle Lowry e una prima scelta al Draft 2027. Lo annuncia Espn....