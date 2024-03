Bce: tagliate stime inflazione, al 2% già in 2025**

Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - Nonostante la 'prudente' decisione del Consiglio Direttivo della Bce di mantenere fermi i tassi di interesse, l'Eurotower riconosce il percorso in calo dell'inflazione: non solo dall'ultima riunione di gennaio del Consiglio "l’inflazio...

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Nonostante la 'prudente' decisione del Consiglio Direttivo della Bce di mantenere fermi i tassi di interesse, l'Eurotower riconosce il percorso in calo dell'inflazione: non solo dall'ultima riunione di gennaio del Consiglio "l’inflazione è diminuita ulteriormente" ma – si legge nel comunicato finale – "nelle ultime proiezioni degli esperti della Bce è stata rivista al ribasso, in particolare per il 2024, principalmente per effetto del minore contributo dei prezzi dell’energia. Gli esperti indicano ora che si collocherebbe in media al 2,3% nel 2024, al 2,0% nel 2025 e all’1,9% nel 2026. Anche l’inflazione al netto dell’energia e degli alimentari è stata corretta al ribasso, a una media del 2,6% nel 2024, del 2,1% nel 2025 e del 2,0% nel 2026". Ma l'Eurotower osserva coem "nonostante l’ulteriore allentamento di gran parte delle misure dell’inflazione di fondo, le pressioni interne sui prezzi restano elevate anche a causa della forte crescita salariale".