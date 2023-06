Home > Askanews > BearingPoint si consolida in Italia BearingPoint si consolida in Italia

Milano, 8 giu. (askanews) – Forti radici europee con grandi investimenti in Italia: BearingPoint consolida la sua posizione anche nel mercato italiano con le sue branch di Milano e Torino. 42 sedi nel mondo in 50 Paesi diversi per la società di consulenza gestionale e tecnologica indipendente. BearingPoint Italia opera in tre business unit: Consulting, Products e Capital. Di questo e molto altro ne ha parlato il Partner and Practice Leader Italy Claudio Brusatori “BearingPoint è una società di consulenza manageriale e tecnologica. In Italia è presente dal 2016 e da allora è cresciuta molto. Già dal 2022 abbiamo osservato una crescita a doppia cifra. Siamo prevalentemente focalizzati su settori industriali e beni di consumo”. È intervenuto sull’argomento anche l’HR Lead Italy Massimo Bruseghini “I profili professionali che stiamo ricercando si concentrano nell’ambito tecnologico, professionisti che conoscono SAP, e stiamo cercando anche consulenti in ambito automotive e professionisti focalizzati sulla sostenibilità. Favoriamo anche un contatto costante con tutte le università del territorio italiano”. Una copertura di personale sempre più importante per i clienti di BearingPoint che includono molte aziende e organizzazioni leader a livello mondiale

