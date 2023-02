Home > Video > Beatrice Valli: "Gli ultimi mesi di gravidanza sono eterni" Beatrice Valli: "Gli ultimi mesi di gravidanza sono eterni"

"Ho riposato un pochino, poi ho lavorato un po' al computer su progetti che ci saranno nei prossimi mesi. Speriamo di farcela: inizierò a fare un giorno di lavoro e qualche giorno di stop. Ho iniziato a non stare tanto bene ieri sera: sono stata in Spa due ore, non è che abbia fatto chissà che cosa. Eppure questa gravidanza va veramente a momenti. Meno male che non siamo partiti per Parigi, me lo sentivo". Beatrice Valli parla della sua gravidanza e poi annuncia la data della scadenza del parto. E spiega a quali visite e controlli dovrà sottoporsi.