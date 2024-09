Belen fa spazio a nuovi capitoli, il suo ritratto con De Martino finisce abbandonato su un marciapiede.

Belen Rodriguez ha deciso di lasciare definitivamente Stefano De Martino, trasferendosi in una nuova casa a Milano, come riporta il settimanale Oggi. Nonostante le precedenti accuse di infedeltà e abbandono durante un periodo di depressione, mantiene buoni rapporti con l'ex marito per il bene del figlio. Stefano sta assistendo Belen nel trasferimento, ma sembra che ella non voglia lasciare traccia del suo ex nella nuova abitazione. Sul fronte lavorativo, Belen è pronta per tornare in televisione, presentando nuovi spettacoli su Real Time e Nove, mentre la sua vita sentimentale con Angelo Edoardo Galvano procede positivamente.

Belen Rodriguez ha deciso di dire addio definitivamente a Stefano De Martino, come riporta il settimanale Oggi, che ha fotografato la showgirl durante il suo trasloco. L’argentina si sta trasferendo in una nuova abitazione, ma rimane a Milano. I paparazzi hanno scattato alcune foto di oggetti personali di Belen abbandonati sul marciapiede sotto la sua casa, tra cui un grande dipinto raffigurante lei e Stefano in un momento di felicità e amore. Non è chiaro se tale foto fosse destinata ad essere trasportata nella nuova casa o se facesse parte di cose da gettare durante il trasloco. Stefano, per altro, conduce ‘Affari Tuoi’ e sta anche assistendo l’ex moglie nel trasferirsi nella nuova casa. È stato visto trasportare valigie e scatole nella nuova dimora di Belen, sotto l’occhio vigile dell’ex suocera Veronica Cozzani e del figlio Santiago. Come parte della futura casa del loro figlio, Stefano sta partecipando al trasloco, aiutando il loro figlio di 11 anni. Belen ha recentemente rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, dichiarando di avere buoni rapporti con l’ex marito, nonostante delle accuse fatte l’anno scorso dopo l’ultima separazione. Aveva accusato pubblicamente l’ex ballerino di averla tradita con 12 donne e di averla abbandonata durante il periodo di depressione. Malgrado il malcontento manifesto, sembra che i due abbiano ristabilito un clima di serenità per il bene del figlio negli ultimi tempi.

Da quanto si apprende, sembrerebbe che, nonostante la buona relazione mantenuta, Belen abbia scelto di non lasciare traccia del suo ex coniuge nella sua abitazione rinnovata, liberandosi di tutti i ricordi condivisi dal passato. Molti affermano che cambiare casa costituisca l’apertura di un nuovo capitolo della propria esistenza, cosa che l’Argentina sembra stia attuando. Al presente, la Rodriguez è immersa nel suo lavoro, visto che il suo ritorno in televisione è previsto a breve. A novembre, presenterà su Real Time lo spettacolo “Amore alla prova, la crisi del settimo anno”, mentre nel 2025 sarà protagonista su Nove con “Only Fun”. Relativamente alla sua vita sentimentale, i dettagli sono scarsi, tuttavia sembra che le cose vadano benissimo con Angelo Edoardo Galvano.