Belgio: voli sospesi all'aeroporto di Bruxelles dopo sospetti avvistamenti di droni

Bruxelles, 4 nov. (Adnkronos/Afp) – I voli sono stati sospesi presso l'aeroporto principale della capitale belga Bruxelles, in seguito a sospetti avvistamenti di droni. Lo ha reso noto un portavoce dell'aeroporto di Bruxelles. Anche il traffico aereo è stato interrotto a scopo precauzionale presso il secondo aeroporto più grande, Charleroi, hanno affermato gli operatori locali.