Bellucci: "Campagna per giornata dell’ascolto premiata dal Moige"

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – La campagna istituzionale per la giornata nazionale dell’ascolto dei minori del ministero del Lavoro è stata premiata dal Moige-movimento italiano genitori. Lo spot, realizzato dal dicastero in collaborazione con il dipartimento per l’Informazione e l’editoria di palazzo Chigi, è stato definito “un piccolo capolavoro di sensibilità e consapevolezza”, ricevendo il riconoscimento nella categoria 'comunicazioni istituzionali' in occasione della presentazione 'Un anno di zapping e di streaming 2024-2025'.

A ritirare il premio è stata la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, che, anche a nome della ministra Calderone, ha rivolto un sentito ringraziamento al dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, per la collaborazione nell’ideazione creativa e per l’efficace realizzazione della campagna istituzionale.

''Un ringraziamento che entrambe estendiamo con profonda gratitudine alle strutture del ministero coinvolte nell’iniziativa'', afferma Bellucci, che ringrazie ''per l’impegno e la sensibilità dimostrati nella realizzazione di un messaggio capace di mettere davvero al centro i bambini e i ragazzi''.