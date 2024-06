Bergamo, 32enne si tuffa nel fiume Serio e non riemerge: trasportato in ospedale

Bergamo, 32enne si tuffa nel fiume Serio e non riemerge: trasportato in ospedale

Un 32enne si è tuffato, nel pomeriggio di oggi martedì 18 giugno, nel fiume Serio senza più riemergere: l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo che un passante ha segnalato l’accaduto ai soccorsi. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Leggi anche: Lutto nel mondo del teatro: è morto il regista e attore Armando Pugliese, aveva 76 anni

Bergamo, 32enne si tuffa nel fiume Serio e non riemerge

Verso le 15:40 di oggi martedì 18 giugno a Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 32 anni si è tuffato nel fiume Serio senza più riemergere: la vittima si trovava in via Cascina Colombaia. A segnalare l’accaduto è stato un passante che non lo ha visto riemergere. Sul posto si sono precipitati i sanitari in automedica, auto infermieristica e ambulanza: il 32enne è stato recuperato dalle acque del fiume e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Le forze dell’ordine al lavoro per ricostruire quanto accaduto

Sul poso per le operazioni di soccorso erano presenti anche i vigli del fuoco e i carabinieri di Alzano. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, sono adesso al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Leggi anche: Perugia, cade aereo ultraleggero: morti due uomini