Bergamo: controlli straordinari dei carabinieri in strade e locali, 26enne arrestato

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – E' di 23 mezzi e 45 persone controllate, una persona arrestata e un uomo trovato in possesso di un’arma il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Ponte San Pietro, Presezzo e Bonate Sopra, organizzato dai carabinieri della compagnia di Bergamo. L’operazione, svolta nella serata di ieri, ha previsto il dispiegamento di 5 pattuglie delle stazioni dell’intero territorio della compagnia di Bergamo e di 2 pattuglie della sezione radiomobile, reparto dotato di personale specializzato nel pronto intervento con a disposizioni autovetture veloci.

Nel corso del servizio sono stati effettuati 4 posti di controllo, anche a doppio senso di marcia, nel corso dei quali sono stati controllati 23 autoveicoli e 45 soggetti. Consistenti sono stati anche i controlli presso gli esercizi pubblici, ne sono stati controllati 4, ma senza riscontrare alcuna anomalia. L’obiettivo di prevenzione dei reati ha prodotto risultati confortanti, in quanto non è stato consumato alcun reato nelle aree interessate dall’attività di controllo. Per quando riguarda l’attività di contrasto, invece, tra i vari soggetti fermati e identificati è stato rintracciato un 26enne di origine marocchina gravato da un ordine di carcerazione per cumulo pene per aver commesso reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio. Per tali reati il soggetto era stato denunciato da diversi reparti della compagnia carabinieri di Bergamo.

Durante i controlli, infine, è stato sottoposto a perquisizione un 51enne bergamasco, trovato all'interno di un bar con una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso. A seguito di tale accertamento l’arma è stata posta sotto sequestro e l'uomo denunciato per porto abusivo di armi. Il 26enne di origine marocchina, invece, è stato trasferito al carcere di Bergamo.