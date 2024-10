Nelle prime tre puntate di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno evidenziato una notevole affinità e empatia. Fin dall’inizio, molti spettatori hanno iniziato a sospettare che tra i due potesse esserci qualcosa di più profondo rispetto a un semplice legame di amicizia o a una collaborazione professionale. I pettegolezzi sono aumentati grazie all’intervento di Rossella Erra, che ha affermato: “Pensi sempre agli altri, ma adesso è il momento che tu sia felice. Sono contenta di vedere l’aiuto che Giovanni ti sta dando. E poi, quell’abbraccio… ciò che avviene dietro le quinte. Vivetela senza timore e mostratecela. Percepisco una vulnerabilità nei vostri sentimenti. Si è creata un’alchimia, non solo nel ballo, ma anche nella vostra relazione fuori dal palco.” Anche il settimanale Oggi ha messo in risalto una certa alchimia: “Tra i due a Ballando con le Stelle sembra stia sbocciando l’amore”.

Ma sono davvero una coppia? La Guaccero smentisce. In un’intervista con Chi, ha dichiarato che tra lei e Giovanni c’è solo grande rispetto e amicizia. Ma sarà davvero così? La verità potrebbe rivelarsi nelle prossime puntate di Ballando.

Bianca Guaccero riguardo a Giovanni Pernice: “Non c’è niente tra di noi”.

“Sono single da otto anni, ho avuto un amore, ma adesso non ci sono emozioni e sono pronta a ricominciare, senza pesi. – ha spiegato a Chi – Dopo la fine di un matrimonio ci sono molte cose da affrontare affinché in futuro si possa avere una relazione sana, lontana da negatività. Credo di aver lavorato molto su ciò che è finito, riconoscendo i miei errori. Oggi mi sento pronta; se arriverà qualcuno, lo accoglierò con apertura (ride, ndr)”.

Qual è la relazione tra me e Giovanni? Non c’è alcun legame particolare, stiamo semplicemente ballando e ci stiamo dedicando al nostro lavoro. Ho una profonda ammirazione nei suoi confronti, poiché mi sta insegnando moltissime cose in breve tempo.

E riguardo a Fabrizio Moro? In passato, sono stata fotografata accanto a lui, ma tra noi c’è solo amicizia, non ci sono mai stati flirt o storie. E sai chi era presente a cena quella sera? Un carissimo amico mio, Renato Zero. E così, tutto si ricompone, a volte i cerchi si chiudono.