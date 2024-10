Sul palco di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero prova una sensazione di libertà. È libera di condividere le sue emozioni, lontana da critiche e pregiudizi, come quando ha parlato delle sue esperienze con le crisi di panico. Oggi Bianca è cambiata, rimane una madre, ma è anche pronta a riaprire il suo cuore a un nuovo uomo. Riuscirà a trovare l’amore a Ballando, magari in Giovanni Pernice, anche lui single? Non possiamo saperlo.

Nel corso di un’intervista con il settimanale Chi, ha rivelato di essere “single da otto anni”. Ha vissuto l’amore, ma ora si sente pronta a ricominciare: «Quando si conclude un matrimonio, ci sono molte cose da elaborare per costruire una relazione futura sana e priva di negatività. Ho lavorato su ciò che è stato e sui miei errori. Adesso mi sento aperta a nuove opportunità».

Pettegolezzi su un possibile flirt con Giovanni Pernice

Per quanto riguarda i pettegolezzi su un possibile flirt con Giovanni Pernice, la situazione è chiara: «Non c’è nulla tra noi, stiamo semplicemente lavorando e ballando».

Riflessioni sul passato con l’ex Nicola Ventola

Infine, riflettendo sul suo passato con l’ex Nicola Ventola, Bianca afferma: «Ci vogliamo bene e questo è importante. Anche se il futuro è incerto, voglio guardare oltre. Le persone significative nella tua vita sono quelle che ti hanno aiutato a crescere e che dovresti mantenere vicino».