Bobina gigante sui binari: forti disagi sulla linea Vercelli-Mortara-Pavia

Per chi viaggia sulla linea ferroviaria Vercelli-Mortara-Pavia, fin dalle prime ore del mattino si stanno verificando forti disagi. Molti treni infatti sono bloccati a causa di una gigante bobina sui binari a Palestro. A riferirlo è la Provincia Pavese, che avvisa anche dell’intervento sul posto dei vigili del fuoco e delle polizia ferroviaria. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un atto vandalico.

Treni, circolazione limitata fino a Mortara

Fino a quando la maxi bobina non sarà spostata dai binari, la circolazione dei treni sarà limitata a Mortara. La maxi bobina per fortuna non ha causato alcun incidente, il macchinista del primo treno diretto a Pavia e partito da Vercelli, ha infatti notato la bobina sui binari ed è riuscito a fermare in tempo il treno, senza quindi conseguenze. Come detto gli inquirenti stano cercando ci capire cosa sia successo, ma si sospetta che si sia trattato di un atto vandalico.