"Bisogna essere come una famiglia sul lavoro" consiglia Nonna Silvia

“Questo piatto che sto facendo per me ha anche dei ricordi dolorosi”. Nonna Silvia racconta di quando aveva due anni e durante la guerra sua mamma cucinava i migliaccini, un piatto molto povero ma pieno di ricordi per la signora. Così lei spiega le sue ricette e i sacrifici che bisogna fare per ottenere i risultati desiderati sul lavoro