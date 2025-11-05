Blatte in casa: come riconoscerle e allontanarle con i rimedi naturali

Le blatte sono insetti resistenti e adattabili, capaci di insinuarsi anche negli ambienti più puliti. Oltre a essere sgradevoli alla vista, possono rappresentare un rischio per la salute e causare reazioni allergiche. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come riconoscerle, prevenirne la presenza e contrastarle con i rimedi naturali.

Blatte in casa

Le blatte svolgono un ruolo importante nell’ecosistema, contribuendo alla decomposizione della materia organica. Tuttavia, la loro presenza in casa non è mai auspicabile. Anche un solo esemplare può essere indice di un’infestazione in corso, poiché questi insetti tendono a nascondersi in zone poco visibili e a moltiplicarsi rapidamente.

Sebbene non trasmettano direttamente malattie come le zanzare o le zecche, possono veicolare agenti patogeni come Salmonella ed Escherichia coli, contaminando superfici e alimenti. Inoltre, le loro deiezioni e le parti del corpo che rilasciano durante la muta possono provocare allergie e aggravare i sintomi dell’asma, soprattutto nei soggetti sensibili.

Blatte in casa: consigli

La presenza di blatte non è sempre legata a scarsa igiene. Questi insetti sono attratti da fonti di cibo, umidità e riparo, elementi che possono trovarsi anche nelle abitazioni più curate. Briciole, residui di cibo per animali, perdite d’acqua e accessi non sigillati sono tra le principali cause di infestazione.

Per prevenire la loro comparsa, è fondamentale adottare alcune accortezze:

Rimuovere accumuli di legna, foglie e vegetazione vicino alle fondamenta della casa.

vicino alle fondamenta della casa. Sigillare fessure, tubature e punti di accesso con guarnizioni e silicone.

con guarnizioni e silicone. Conservare il cibo in contenitori ermetici e non lasciare piatti sporchi nel lavello.

e non lasciare piatti sporchi nel lavello. Pulire regolarmente bidoni della spazzatura e contenitori per il riciclo , evitando ristagni d’acqua.

, evitando ristagni d’acqua. Ispezionare scatole, borse e mobili usati prima di portarli in casa.

prima di portarli in casa. Preferire contenitori in plastica per la conservazione a lungo termine.

per la conservazione a lungo termine. Limitare il consumo di cibo a una sola stanza e ridurre il disordine, eliminando cartoni, vecchi giornali e tessuti inutilizzati.

Blatte in casa: miglior soluzione naturale

Se la prevenzione non basta e le blatte hanno già fatto la loro comparsa, è possibile intervenire con rimedi naturali e soluzioni mirate. Ecopest rappresenta una delle opzioni più efficaci e sicure per contrastare le infestazioni senza ricorrere a sostanze chimiche aggressive.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest è un dispositivo tecnologico di nuova generazione che attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza allontana le blatte e impedisce loro l’accesso.

Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq, ma per un risultato ottimale si consiglia di lasciarlo acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

