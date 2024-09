Boccia scherza: "'Questo individuo' è decisamente un novellino"

Il giorno successivo alle dimissioni del ministro Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia sembrerebbe rispondere con una certa dose di sarcasmo a Giorgia Meloni. Quest’ultima continua a riferirsi a l’imprenditrice pompeiana senza utilizzare il suo nome, al che Boccia ha risposto con una storia su Instagram, etichettando Cernobbio. In precedenti occasioni, già dopo commenti della premier, Boccia aveva espresso il suo disappunto: “Io ho un nome, un cognome e un titolo” aveva affermato. Successivamente, in un’intervista concessa a La Stampa, la donna accusò Meloni di comportamenti sessisti nei suoi confronti: “Perché dovrei essere trattata con tale supponenza, menzionata senza essere chiamata per nome e cognome?”, si interrogava.