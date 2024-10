Boccia sostiene che non sia mai esistito un vero e proprio campo largo, ma piuttosto un centrosinistra ben definito.

Boccia sostiene che non sia mai esistito un vero e proprio campo largo, ma pi...

Boccia sostiene che non sia mai esistito un vero e proprio campo largo, ma pi...

Secondo Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, il concetto di campo largo non ha mai avuto fondamento. In realtà, sono presenti il centrosinistra e il PD, che, forte del 24% ottenuto alle recenti elezioni europee, si sente il peso della responsabilità di proporre un’opzione politica diversa dalla destra. Questa destra, guidata da Meloni, è determinata e occupa Palazzo Chigi da due anni. Affinché non rimanga al potere indefinitamente, è fondamentale potenziare l’alternativa attraverso soluzioni concrete ai problemi dei cittadini.