Bologna: Corrado (Pd), 'ridicolo chi festeggia, Città30 salva vite'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Trovo ridicolo chi oggi festeggia per la sentenza del Tar su Bologna Città30". Così dichiara Annalisa Corrado, eurodeputata S&D e Responsabile ambiente del Partito Democratico. “Parliamo di un provvedimento che sin dal primo anno ha dimostrato la sua efficacia in termini di maggiore sicurezza e minor inquinamento. Cosa c’è da festeggiare nello stop a un provvedimento che, come dimostrano i numeri, ha salvato le vite di tante persone, azzerando le vittime della strada? Chi oggi gioisce come Salvini e Bignami se ne faccia una ragione, le Città30 sono il futuro, non per ideologia, ma perché funzionano.

In questo momento più che mai mi schiero con il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che sono sicuro continuerà la sua (e nostra) battaglia, superando le criticità sollevate”, conclude Annalisa Corrado.