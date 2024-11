Bologna: Tajani, 'noi come Pasolini, preferiamo figli popolo a figli papà in centri sociali'

Bologna: Tajani, 'noi come Pasolini, preferiamo figli popolo a figli pap...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Oggi di centro non c'è più nulla, c'è solo la sinistra. Quel che è successo a Bologna, con le reazioni che ci sono state, è la dimostrazione che questi signori sono sempre più a sinistra, non hanno avuto il coraggio di prendere le distanze da quei delinquenti e vigliacchi che hanno aggredito la Polizia. Che poi, ho visto le immagini, erano 300 contro 5 poliziotti… delinquenti e vigliacchi. Dovremmo regalare loro Pasolini, che a Valle Giulia fece una scelta, di stare dalla parte dei figli del popolo anziché dalla parte di figli di papà mantenuti che bivaccano nei centri sociali. Io difendo i figli del popolo, mi stupisce che la sinistra preferisca i figli di papà ai figli del popolo". Lo ha detto il vicepremier e ministro Antonio Tajani, intervenendo a Bologna alla manifestazione promossa dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l'Emilia Romagna Elena Ugolini.

"Che poi – ha detto il leader di Fi – figuriamoci se uno manda le camice nere a Bologna, è ridicolo, ridicolo…".