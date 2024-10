L’alleanza di centrosinistra è attualmente in fase di sviluppo, e sebbene ci siano incertezze, è nostro compito affrontarle. Dobbiamo considerare se sia necessario un confronto con il Pd di Schlein riguardo alla partecipazione di Renzi. L’obiettivo comune è schierare i nostri candidati per le elezioni regionali: Orlando, De Pascale e Proietti. La nostra priorità ora è garantire il successo dell’alleanza. Ritengo che, a conclusione delle regionali, sia utile avviare una discussione, poiché la gestione del paese richiede programmi e figure di fiducia. L’epoca del renzismo non ha contribuito a creare credibilità, anzi ha generato divisione nel paese. Non si tratta di una controversia, ma di un argomento di natura politica. Queste dichiarazioni sono state fatte da Angelo Bonelli di Avs, al termine dell’assemblea dei referendari contro l’autonomia.

Alleanza di centrosinistra in fase di sviluppo

L’alleanza di centrosinistra è attualmente in fase di sviluppo, e sebbene ci siano incertezze, è nostro compito affrontarle. Dobbiamo considerare se sia necessario un confronto con il Pd di Schlein riguardo alla partecipazione di Renzi. L’obiettivo comune è schierare i nostri candidati per le elezioni regionali: Orlando, De Pascale e Proietti. La nostra priorità ora è garantire il successo dell’alleanza.

Discussione post-regionali per la gestione del paese

Ritengo che, a conclusione delle regionali, sia utile avviare una discussione, poiché la gestione del paese richiede programmi e figure di fiducia. L’epoca del renzismo non ha contribuito a creare credibilità, anzi ha generato divisione nel paese. Non si tratta di una controversia, ma di un argomento di natura politica. Queste dichiarazioni sono state fatte da Angelo Bonelli di Avs, al termine dell’assemblea dei referendari contro l’autonomia.