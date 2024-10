I principali indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano un consolidamento positivo nella prima seduta della settimana.

Borsa Italiana: gli aggiornamenti di oggi

Alle ore 10.15 il FTSEMib guadagnava lo 0,52% a 34.956 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,53%. Segno positivo anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,81%) e per il FTSE Italia Star (+0,63%).

Il bitcoin, invece, si è riportato sotto i 68.500 dollari, ovvero poco più di 63.000 euro.

Lo spread Btp-Bund si attesta poco sopra i 120 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso sotto il 3,55%.

Infine, l’euro si conferma oltre gli 1,08 dollari.

Borsa Italiana: ribasso per Saipem

Dopo il forte rialzo di Saipem, messo a segno nella scorsa settimana, il titolo ha iniziato la giornata con un ribasso dello 0,64% a 2,175 euro. Due giorni fa il titolo ha tenuto il passo con un +3,96% che riportava il prezzo delle azioni sui 2,2 euro, ai massimi da luglio.

Risultati peggiori anche per ENI: -2,47% a 14,072 euro.

Borsa Italiana: risultato positivo per Monte dei Paschi di Siena

Performance positiva per il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese guadagna l’1,47% a 5,122 euro, mentre tra le società a minore capitalizzazione spicca BasicNet con+39,4% a 5,34 euro.