Boscaino (Vig. fuoco): "In prima linea su regolamentazione e normazione transizione energetica"

Roma, 16 giu. – (Adnkronos) – “Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è in prima linea per quanto riguarda l'attività di regolamentazione e normazione, perché sin dal 2023 abbiamo istituito il Comitato per la transizione energetica e per i problemi legati ai cambiamenti climatici e quindi ci interessiamo di tutto ciò che accompagna la transizione energetica in questo più ampio spazio che l'Unione Europea e il nostro governo sta dando a questa problematica e quindi accompagniamo, chi deve utilizzare queste vettori energetici e questi nuovi carburanti alternativi a quelli tradizionali nelle attività che riguardano la sicurezza del cittadino, dell'ambiente e dei beni”.

Così Giampietro Boscaino, direttore centrale Prevenzione, Sicurezza tecnica, Antincendio ed Energetica Corpo nazionale Vigili del fuoco alla presentazione dello studio di Bip Consulting sul mercato GNL e bioGNL in Italia e un piano di rilancio della filiera in 10 punti per accelerare la decarbonizzazione del trasporto stradale e marittimo, delle industrie e delle località off-grid, organizzata da Federchimica-Assogasliquidi presso la sede di AdnKronos a Roma.