Bossi ha avuto il piacere di un'ospite esplosivo: Salvini, che è venuto per una visita amichevole.

Il ministro responsabile per le Infrastrutture, Matteo Salvini, ha rispettato un impegno preso nelle ultime settimane visitando Umberto Bossi, l’ormai ex-leader del partito Lega, presso la sua residenza di Gemonio. La conversazione tra i due è durata un’ora e si è svolta in presenza dei familiari del senatur. Nonostante le critiche riservate da Bossi a Salvini alcuni mesi precedenti, il corrente leader della Lega ha riferito che l’incontro è stato molto positivo e che Bossi è in buona salute. Inoltre, ha precisato che non si trattava di una riunione per ristabilire la pace visto che “non è mai esistita alcuna guerra” tra di loro.