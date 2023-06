Branco elefanti va alla ricerca di cibo in discarica di plastica

Roma, 8 giu. (askanews) – Un branco di elefanti selvatici va alla ricerca di cibo in una discarica di plastica in Sri Lanka, nel distretto orientale di Ampara. Immagini terrificanti che fanno riflettere sull’uso dei contenitori e delle buste di plastica usa e getta, mentre il Paese sta valutando di vietarli dopo che alcuni elefanti e cervi sono morti per avere inghiottito dei rifiuti di plastica contaminata nel nord-est dell’isola.