Brand Usa, quel pezzetto d'Italia proprio a San Francisco

Londra, 23 ott. (askanews) – Dalla corsa all’oro a oggi, San Francisco è considerata il punto di ingresso iniziale e la prima città con forte identità italiana in California. I primi italiani si stabilirono a Telegraph Hill e, con la crescita della popolazione, si diffuse in tutto il quartiere di North Beach, che divenne noto come “Little Italy”.

“Abbiamo un pezzetto d’Italia proprio a San Francisco. Ed è in un quartiere chiamato North Beach, dove ci sono i ristoratori, gli alimentari e le bancarelle. Ed è come un piccolo villaggio, un pezzettino d’Italia proprio nel mezzo della città, vicino al lungomare con dolci colline. Passano i tram: un bel mix di San Francisco e Italia, tutto in uno”.

A raccontarcelo Anna Marie Presutti, interim president & Ceo San Francisco Travel Association ai microfoni di askanews durante la Brand Usa Travel Week a Londra.

North Beach ha sempre avuto un’abbondanza di ristoranti e, all’inizio del secolo, era diventato un paradiso gastronomico. Oltre ad essere anche il centro sociale e culturale della San Francisco italiana, della quale una parata annuale è ancora un importante simbolo.

“È qualcosa di veramente enorme. Si chiama Italian Heritage Parade” spiega Presutti. “E si svolge ogni anno, nello stesso fine settimana. E corrisponde di solito con la Fleet Week, che è lo spettacolo aereo con i Blue Angels. L’Italian Heritage Parade si svolge la domenica della Fleet Week. E ci sono tutte le nostre famiglie italiane che escono con i loro carri allegorici per celebrare l’eredità italiana. Si mangia street food, si beve ottimo vino, ottimi cocktail. Tutto in una zona resa pedonale. È adorabile. E ti fa davvero sentire come se fossi parte di una famiglia italiana”.