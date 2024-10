Briatore: "Crazy Pizza non ha ricevuto sanzioni, sembra che a Roma i fiori non siano ben accolti."

Briatore: “Nessuna sanzione per Crazy Pizza, Roma sembra non apprezzare i fiori” L’imprenditore respinge le voci riguardanti una multa per il suo ristorante a causa dei decori floreali: “È una polemica infondata”. “In realtà, non abbiamo mai ricevuto alcuna sanzione. Due anni fa, ci era stato notificato un verbale, ma la nostra richiesta di parlare con le autorità competenti non ha avuto seguito”, spiega Flavio Briatore, intervenuto a Diario del Giorno, per chiarire le recenti discussioni sui fiori esposti all’esterno di Crazy Pizza in Via Veneto. Jacopo Scatà, assessore al Commercio del I Municipio, ha dichiarato che tali allestimenti non sarebbero in linea con le norme per i luoghi di interesse storico. Inoltre, il Municipio ha annunciato che proseguirà con i controlli e, se necessario, applicherà sanzioni. “È una controversia priva di fondamento. Sembrerebbe che Roma non ami i fiori, considerando che per alcuni rappresentano degrado, mentre evidentemente la spazzatura simboleggia il futuro”, aggiunge. “Si parlava di dare nuova vita a Via Veneto, ma ci vietano persino di mettere i tavolini all’esterno del nostro locale”.