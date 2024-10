Brics, Xi Jinping: necessario cessate-il-fuoco globale a Gaza

Kazan, 24 ott. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito oggi alla riunione BRICS annuale a Kazan, in Russia, la richiesta di un cessate-il-fuoco a Gaza e il rilancio di un piano di pace per la soluzione a due stati della questione palestinese. "E' necessario promuovere un cessate il...

Kazan, 24 ott. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito oggi alla riunione BRICS annuale a Kazan, in Russia, la richiesta di un cessate-il-fuoco a Gaza e il rilancio di un piano di pace per la soluzione a due stati della questione palestinese.

“E’ necessario promuovere un cessate il fuoco globale nella Striscia di Gaza, rilanciare un piano per la soluzione dei due stati e prevenire l’estensione del conflitto in Libano. Non dovrebbero esserci più sofferenze e distruzioni in Palestina e Libano” ha affermato Xi durante l’incontro finale nel formato BRICS+.