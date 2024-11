"Bridget Jones: Un amore di ragazzo", Zellweger tra figli e Tinder

Roma, 12 nov. (askanews) – Renée Zellweger torna nei panni di Bridget Jones per la quarta volta. Svelato il trailer di “Bridget Jones: Un amore di ragazzo”, che arriverà al cinema il prossimo 27 febbraio.

Bridget è di nuovo sola, rimasta vedova quattro anni prima quando Mark è stato ucciso in una missione umanitaria in Sudan. Ora è una madre single, impegnata a crescere da sola Billy, di nove anni, e Mabel, di quattro, trovandosi in uno stato di limbo emotivo e affrontando la vita con l’aiuto dei suoi fedeli amici e persino del suo ex amante, Daniel Cleaver, interpretato sempre da Hugh Grant.

Nel nuovo film diretto da Michael Morris, la protagonista torna a lavorare e prova persino a usare le app di incontri per rifarsi una vita; viene corteggiata da un uomo più giovane e affascinante (interpretato da Leo Woodall, noto per The White Lotus) e nel tentativo di bilanciare lavoro, famiglia e amore, affronta il giudizio delle mamme perfette a scuola, si preoccupa per Billy che soffre per l’assenza del padre e si imbatte in una serie di incontri imbarazzanti con il razionale insegnante di scienze di suo figlio (il candidato all’Oscar Chiwetel Ejiofor).

I tre precedenti film di Bridget Jones, “Il diario di Bridget Jones” (2001), “Che pasticcio, Bridget Jones!” (2004) e “Bridget Jones’s Baby” (2016), dal fenomeno letterario “Il diario di Bridget Jones” di Helen Fielding, diventato un bestseller mondiale, hanno guadagnato più di 800 milioni di dollari in tutto il mondo.